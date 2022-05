Un sit-in devant l’Ambassade de France au Sénégal tourne court

Le sit-in, qui était prévu ce matin, devant l’ambassade de France à Dakar a avorté. Et pour cause, la Préfecture de Dakar a interdit cette manifestation. Ce sit-in a été lancé à l’initiative d’une association se plaignant des lenteurs dans le traitement des dossiers pour le regroupement familial.



Une des manifestantes est revenue sur les circonstances de la dispersion de ce sit-in : « Nous avons été interpellés par les policiers. Nous étions venus devant l’ambassade de France pour dénoncer la lenteur dans le traitement des dossiers de regroupement familial. Ça fait 8 mois et même plus que nous attendons mais rien ne bouge. Ce matin, à notre grande surprise, la police est venue pour nous empêcher de tenir cette manifestation tout en nous signifiant qu’elle n’est pas autorisée ».



Toutefois, ces derniers comptent demander l’autorisation du préfet afin d'organiser une autre manifestation dans les prochains jours.