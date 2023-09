Un tremblement de terre a frappé le centre de l'Italie

Un tremblement de terre de magnitude 4,8 a frappé le centre de l'Italie, à l'aube, ce lundi matin, au nord de la ville de Florence. Les habitants se sont jetés dans les rues, mais il n'y aurait pas de victimes et des dommages mineurs selon les autorités italiennes.

Par précaution, les écoles ont été fermées dans certaines zones et les trains ont été retardés dans l'attente de vérifications sur les lignes ferroviaires.

En comparaison, le séisme qui a frappé le Maroc le 9 septembre dernier était 30 fois plus puissant.

L'épicentre a été situé près de Marradi, une ville d'environ 3 000 habitants de la province de Florence, dans la chaîne montagneuse des Apennins.

Dans la matinée, le maire de cette ville, Tommaso Triberti, a déclaré que les pompiers effectuaient des contrôles à l'intérieur des maisons.





L'Apennin central présente un risque élevé d'activité sismique.

La ville proche de Mugello avait été touchée en 2019 par un tremblement de terre de magnitude de 4,5, qui avait provoqué des dégâts minimes, mais avait fissuré la façade d'une église du XVIIe siècle.

Mugello avait déjà été frappée par un séisme dévastateur en 1919, l'un des pires du siècle, causant la mort d'une centaine de personnes.