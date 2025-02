Une dette de 91,9 milliards contractée en 2022 par le MFB pour l’achat d’armes… en secret

Le rapport de la Cour des comptes a révélé que le ministère des Finances et du Budget a fait un prêt de 91. 942. 400.000 FCFA en 2022 au nom de l’Etat du Sénégal auprès de l’institution financière IB Bank T et IB Bank B. Ce montant destiné «à l’acquisition de matériel par l’Etat du Sénégal» doit être remboursé au plus tard le 31 décembre 2026. Il va revenir à l’Etat du Sénégal de payer 105. 052.249. 080 FCFA.



Mais le plus surprenant dans cette dette, révèle Libération dans son édition de ce lundi 24 février, est que cette somme était destinée à l’achat d’armes. Le journal indique que l’acquisition de matériel évoqué par la convention de crédit est relative à Adcon LTD et Ad Trade de la famille PERETZ bénéficiaire de 121, 61 milliards de FCFA à la veille de la Présidentielle du 24 mars, à l’achat d’armes effectué de manière illégale.



La Cour des comptes a relevé l’absence d’informations sur la nature et la destination du matériel à acquérir, car la convention a été scellée sous le sceau du « Secret »



































Walf