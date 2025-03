Une nouvelle caution de Farba NGOM sur la table de l’AJE

Les avocats de Farba NGOM ont formulé une nouvelle offre de cautionnement, lundi, pour obtenir la libération de leur client. Mais selon le journal L’Observateur, qui rapporte l’information dans son édition de ce mardi, cette nouvelle caution auprès de l’Agent judiciaire de l’État (AJE) et non auprès du magistrat du Pool judiciaire financier (PJF), qui avait rejeté sa première caution de titres fonciers estimés à 34 milliards de FCFA pour couvrir les 31 milliards mis en cause dans l’affaire d’escroquerie de deniers publics, d’association de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux.



Nos confrères qui citent des sources judiciaires, révèlent que « les montants cautionnés par le griot attitré de Macky SALL « ont été saisis par l’État à titre conservatoire. C’est pourquoi la caution n’a pas été retenue par le magistrat instructeur, empêchant ainsi une suite favorable à sa demande de mise en liberté provisoire »,





Une information contestée par les conseils de Farba NGOM qui soutiennent que « l’Etat n’a retrouvé que 20 millions FCFA dans les comptes bancaires saisis ».









































Walf