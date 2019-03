Une saoudienne a oublié son bébé à l’aéroport et l’avion a fait demi-tour

Elle ne s’est rendu compte qu’après le décollage

Une première

Le week-end dernier, une passagère avait pris l’avion à Jeddah, en Arabie saoudite pour se rendre à Kuala Lumpur en Malaisie. Tout s’est bien déroulé jusqu’au moment où une mère de famille s’est rendu compte qu’elle avait oublié son bébé … dans la salle d’embarquement.En plein vol après le décollage, elle est allée demander aux membres de l’équipage de faire demi-tour. Dimanche, une vidéo dans laquelle on entend l’échange entre le pilote de ligne et un contrôleur aérien a été diffusée et est devenue virale."Que Dieu soit avec nous. Peut-on revenir ou non ?", entend-on notamment dire le pilote. Stupéfait, le contrôleur semblait réfléchir en affirmant, " ce vol demande à faire demi-tour… Une passagère a oublié son bébé dans la salle d’embarquement, la pauvre".Quelques secondes après, il a validé la demande en disant "ok, revenez à la porte d’embarquement. C’est une première pour nous !". Une histoire qui pourrait être une grande première aussi pour le monde entier car seule pour une raison de sécurité qu’un avion soit autorisé à faire demi-tour.