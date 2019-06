Urgent - Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Yen à Marre ainsi que Thiat arrêtés

Dakarposte tient de bonnes sources qu'

Aliou Sané, coordonnateur du mouvement vement Yen à Marre ainsi que plusieurs yenamarristes, notamment Thiat et Simon et un certain Cheikhou entre autres activistes comme Guy Maris Sagna, Ndèye Fatou Diop Blondin...bref une trentaine de manifestants sont entre les mains des forces de l'ordre. Aux dernières nouvelles, tout ce beau monde est au "frais" dans plusieurs commissariats de police de Dakar