Urgent- Extrait hier de prison, "Pokola" encore déféré au parquet de Dakar

Suite et pas fin, affaire Pokola Baldé/Restaurant chez Zio (voir article à la Une de dakarposte)



Il nous revient que le lutteur Pikinois, extrait hier de sa cellule , conduit pour audition au commissariat de police de la Médina où il a passé la nuit, a été finalement déféré ce matin .



Dakarposte, qui suit l'évolution de cette affaire comme de l'huile sur le feu, vous promet d'y revenir.





Pour ceux qui l'ignorent encore , le déferrement marque une étape décisive dans la procédure pénale.

Une fois la personne présentée au procureur de la République ou au juge d’instruction, plusieurs décisions peuvent être prises en fonction de la gravité des faits et des éléments de l’enquête.



‍

Le procureur de la République dispose de plusieurs options après un déferrement :



Ouverture d’une information judiciaire :



Si le dossier nécessite des investigations supplémentaires, le procureur saisit un juge d’instruction.

Ce dernier est chargé de mener des enquêtes approfondies pour établir les responsabilités.

Cette option est souvent choisie pour des affaires complexes ou graves.





Si le dossier nécessite des investigations supplémentaires, le procureur saisit un juge d’instruction.

Ce dernier est chargé de mener des enquêtes approfondies pour établir les responsabilités.

Cette option est souvent choisie pour des affaires complexes ou graves.

Comparution immédiate :



Pour les infractions simples et suffisamment prouvées, le procureur peut demander un jugement rapide.

Le prévenu est alors présenté devant un tribunal correctionnel.

Cela concerne généralement des délits flagrants ou avérés.



Classement sans suite :

Si les éléments de preuve sont insuffisants ou si les faits ne justifient pas de poursuites, le procureur peut classer l’affaire sans suite.

Cela met fin à la procédure, sauf si de nouveaux éléments émergent.