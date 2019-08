Urgent : Mort de Jacques Diouf, l’ancien Directeur général de la FAO

Nous venons de l’apprendre de nos confrères de senenews, Jacques Diouf, l’ancien Directeur général de la FAO n’est plus.

La rédaction de dakarposte présente ses condoléances à sa famille ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connu





Jacques Diouf, est né le 1er août 1938 à Saint-Louis. Il était diplomate, homme politique, ayant exercé les fonctions de Secrétaire d’État puis d’Ambassadeur de la République du Sénégal et de Directeur général précédent de l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).



Le 8 novembre 1993, il a été élu directeur général de la FAO. Il remplaçait à ce poste le Libanais Édouard Saouma. Il prendra fonction le 1er janvier 1994 à Rome et ce jusqu’au 31 décembre 2011, ou il sera remplacé par José Graziano da Silva.