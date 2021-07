Urgent: Ndiaga Ndour, DG TFM, libéré

Le frère de Youssou Ndour, arrêté et déféré au Parquet de Dakar, vient d’être libéré. Il a été arrêté suite à une plainte d’El Hadj Ndiaye, patron de la 2 Stv.



Ce dernier, l’accusait d’avoir navigué sur ses satelites et de vol de fréquences.



Ainsi, Ndiaga Ndour, libéré, est placé sous contrôle judiciaire par le juge du 8e cabinet, pour association de malfaiteurs et utilisation frauduleuse de fréquences.



Son passeport confisqué, le frère de Youssou Ndour devra émarger, chaque premier vendredi du mois, dans le cabinet du juge.



Affaire à suivre...