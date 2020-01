Urgent/ Pikine: La permanence de "La République des Valeurs" attaquée, des documents disparus...

Les militants de la République des Valeurs ont des raisons d'avoir peur et de s'inquièter de leur sécurité.

La vice-coordonnatrice qui, par ailleurs dispose de la clé de la permanence sise à Pikine Tally Bou Mak, s’est rendue sur place vers 17h et à sa grande surprise, elle trouve un désordre total.

« Hier, on était en réunion à la permanence jusqu'à 1h du matin. Aujourd'hui, nous devions avoir aussi une rencontre à 17h. Mais j'ai trouvé qu'on a saccagé le local » confie Coumba Yade la vice-coordonnatrice départementale.

Selon Coumba Yade, « la remarque qui a été faite est qu'il y'a des documents qui ont disparus. Toutefois, leur nature reste à définir », signale notre interlocutrice.



Le commissaire de police de Pikine a constaté les dégâts. Une plainte contre X déposée.



