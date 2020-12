Urgent: Rappel à Dieu d’André FROISSARD DG de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS)

Nouvelle qui vient de nous parvenir et confirmée par le Syndicat Professionnel des Industries du Sénégal (SPIS)Son secrétaire général et Directeur général des GMD, Franck Bavard s’est exprimé en ces termes pour rendre un vibrant hommage à ce ténor incontournables de l’industrie sénégalaise:« Un grand industriel vient de nous quitter. Il était pour moi un grand frère au sens premier du terme et il était un grand monsieur qui a oeuvré avec passion pour la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS) et pour toute la région du Nord de notre pays. Nous le connaissions pour sa simplicité, son coeur et son engagement pour le secteur privé sénégalais, la responsabilité societale et le bien être de nos concitoyens . C’est une perte qui doit nous rappeler notre fragilité et l’essentiel de la vie. Nous pleurons André et prions pour le repos de son âme »