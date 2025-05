Us OUKAM endeuillée- Le capitaine du club, Fadiouf Ndiaye, meurt en plein match après avoir été victime d'un malaise

"C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le rappel à Dieu de Fadiouff Ndiaye, capitaine de l’US Ouakam, survenu ce jour à la suite d’un malaise survenu à la mi-temps du match Oslo FA vs US Ouakam" a appris dakarposte



Après recoupements, il ressort que ce joueur est effectivement décédé après avoir fait un malaise en plein match de football.



Toute la rédaction compatit et présente ses condoléances émues à l'US Ouakam et au monde du ballon rond.





Qu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique.