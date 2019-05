VIDEO - Affrontements avec les forces de l'ordre: Les étudiants de l'Ucad évoquent les raisons

De violents affrontements ont éclaté ce matin à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar entre forces de l'ordre et étudiants. Les cours ont été également paralysés dans toutes les facultés. Les manifestants dénoncent le retard dans le paiement des bourses, le manque de subventions pour les étudiants en Master, les problèmes d'assainissement au niveau du temple du savoir, entre autres. Au micro de Leral Tv, le porte-parole des manifestants a informé qu'ils ne comptent pas reculer. Parce que la Direction des bourses et le cabinet du ministère de l'Enseignement Supérieur n'arrivent pas à leur donner une date pour la satisfaction de leurs revendications. Ainsi, ils ont décrété 48h de grève et des journées sans ticket.

