VIDEO - Me Dior Diagne : "Le 08 mars est spécial pour moi, car, mon fils Amadou est né ce jour"

Fille de Feu Ousmane Diagne, président du Conseil supérieur Khadrya, Me Dior Diagne est l’une des avocates les plus célèbres et les plus compétentes de sa génération.



Produit de la faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, cette belle dame fait partie des personnalités du barreau sénégalais qui font la fierté du Sénégal au niveau international. Cette avocate internationale confirmée est souvent entre deux avions, sollicitée un peu partout dans le monde, pour son expertise avérée dans l’énigmatique droit international.



Me Dior Diagne est surtout connue pour avoir défendu des dossiers qui ont défrayé la chronique au niveau international au nombre desquels on peut citer, entre autres, l’affaire du jardinier marocain de Saddam Hussein, Oumar Raddah et le Yougoslave Slobodane Milosevic.



Me Dior Diagne était également très proche de la figure du droit international, l’avocat français Jacques Vergès, décédé dernièrement. D’ailleurs, à eux deux, ils ont formé un duo percutant pour défendre de très grandes personnalités du Monde contemporain. A bonne école, Me Dior Diagne s’inspirait beaucoup de Jacques Vergès. C’est ainsi qu’ils ont défendu ensemble les dossiers des Présidents Oumar Bongo, Idriss Deby, Alassane Ouattara et Saddam Hussein. Ils ont aussi plaidé contre l’opposant congolais Bernard Kolela.



Et dernièrement, c’est Amadou Haya Sanogo, l’auteur du putsch militaire du 22 mars 2012, qui avait fait appel aux compétences de la belle avocate sénégalaise. Me Dior Diagne explique ici pourquoi la date du 08 mars est spéciale pour elle.