(VIDÉO) STADE DE MBACKÉ/ Serigne Mountakha effectue une descente sur les lieux, recueilli les complaintes de la famille de Mame Mor Diarra, débarque chez le maire et exige la délocalisation du stade et sa réaffectation à Serigne Touba.

Une chose à laquelle personne ne s'attendait ! Le Khalife Général des Mourides a surpris tout le monde en cette matinée du dimanche 15 septembre 2019. En compagnie de Serigne Moussa Nawél, le Patriarche de Darou Miname a débarqué au stade de Mbacké pour constater personnellement le positionnement géographique de l'infrastructure par rapport au lieu de naissance de Cheikh Ahmadou Bamba, à la mosquée de Mbacké Khéwar et au cimetière de Mboussobé.



Son étonnement fut absolument grand. Et d'ailleurs, il le fera savoir à la famille de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké qui a, de tout temps, déploré que des matches de football soient organisés à longueur d'année et de navétanes en ce lieu. Écoutant Serigne Moustapha Ndiatté Mbacké revenir sur le désarroi qui habite la famille lorsque des jeunes tapent au ballon à moins de 100 mètres des cimetières, Serigne Mountakha Mbacké manifestera son regret en ces termes : '' Bien sûr que cela va s'arrêter. Disons que c'est aujourd'hui que Dieu a décidé que ça s'arrête ! ''



De là, il fera cap à la mairie de Mbacké où il donnera quelques directives à Abdou Mbacké Ndao non sans lui témoigner toute sa sympathie et la confiance qu'il a de savoir que ce dossier sera vite vidé. Ainsi il lui demandera de délocaliser dans les plus brefs délais le stade et de réaffecter le site à Serigne Touba. Le maire annonce, d'ailleurs, la tenue d'un conseil municipal urgent, pour exécuter le ndigël.



Il faut, quand-même, signaler que les jeunes de Mbacké courent depuis plusieurs années dernière un stade. Les promesses de l'État, à travers le ministre des Sports, n'ont pas manqué mais aucune d’elles n'a été jusqu'ici tenue... malheureusement !