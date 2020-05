VIOL ET DETOURNEMENT DE MINEURE - Le veuf ivoirien remplace sa femme avec une orpheline de… 14 ans

Si les accusations portées sur lui sont avérées, A. F. Nian risque de se retrouver en prison pour les années à venir. Dakarposte est en mesure de révéler qu'arrêté mercredi passé par la gendarmerie de Ouest Foire, l’homme de 33 ans est accusé de viol et de détournement de mineure. Il aurait violé fois la demoiselle, Nd. Faye, 14 ans. Veuf depuis février dernier, le ressortissant ivoirien a, selon les accusations, fait de la fille adoptive de ses colocataires…sa femme. Pour satisfaire son libido, après la mort de son épouse en février dernier, il aurait profité de l’absence des parents de la fillette pour entretenir des rapports sexuels avec elle.



Tout semblait se faire en douce jusqu’à mercredi. Ce jour-là, les actes délictuels du locataire ont été découverts, par le tuteur de la victime. Voyant sa fille adoptive sortir de la chambre de M. Nian, la une mine bizarre affichée par l’adolescente a attiré son attention. La bombardant de questions, le papa réussit à tirer des aveux à l’adolescente. Qui raconte les actes délictuels de son bourreau. Le pot à roses découvert, le père dépose une plainte à la brigade de la Gendarmerie de Foire. Aussitôt, le présumé violeur a été arrêté.

Menant une enquête pour élucider les accusations, les hommes en bleu ont acheminé la fille à l’hôpital . Où, des examens médicaux ont révélé que l’orpheline n’est plus vierge depuis plusieurs mois.

Coincé, A.F.Nian soutient qu’avec le rappel à Dieu de sa douce moitié, la petite Nd. Faye était, au fil du temps, comme sa femme. Et à chaque fois que ses parents vaquaient à leurs occupations, il profitait de l’occasion pour coucher avec la petite. Mais, il s’est défendu, alléguant que c’est la fille qui lui faisait des avances. Mais, la petite a contesté ses dénégations, affirmant qu’elle ne se souvient plus de la première fois où le sieur Nian a abusé d’elle. Elle ajoute que son bourreau l’invitait dans sa chambre à l’absence de ses parents. Aussi, elle a dissimulé ses rapports avec son amant à ses tuteurs. E,t elle n’avait rien raconté à personne. Car, son violeur lui avait demandé de se taire et lui offrait souvent de l’argent en échange de son silence.

L’enquête bouclée, le mis en cause est en garde à vue à la Gendarmerie de la Foire et il sera déféré, lundi prochain au parquet de Dakar.