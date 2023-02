VIOLENCES À TOUBA- Les locaux de la Sonatel en partie saccagés… Les boutiques de Senchan et de Total totalement dévalisées… une station brûlée…La mairie sur le qui-vive !

Les manifestants ont atteint l’une de leurs cibles : la Sonatel de Touba. Au moment où les forces avaient choisi de concentrer l’essentiel de leurs forces au niveau des stations d’essence, de la préfecture de Mbacké et des autres institutions , des pastéfiens ont préféré rester en retrait pour s’offrir les locaux de la Sonatel. Ainsi , des portes ont été défoncés, des vitres cassées. Heureusement que des éléments du GMI sont venus pour limiter les dégâts. En ce moment , des pneus sont brûlés dans l’enceinte de la Société Nationale de Téléphone.



La boutique du Senchan sur l’axe Touba- Mbacké a aussi été attaquée et pillée tout comme celle de la station Total. Toutes les marchandises ont été emportées tout comme des sommes d’argent . Sur le tronçon qui mène de la cité à la commune de Mbacké, tous les étals des petits commerçants ont été détruits , tous les pneus des ateliers de vulganisateur déplacés et où brûlés.



La station Total située au rond point qui sépare les deux villes de Mbacké et de Touba a été consumée par le feu.



Il y’a aussi que le siège de Serigne Modou Mbacké Bara Dolly a reçu sa part de la furie des manifestants qui l’ont complètement détruit .



En ce moment, seule la mairie résiste aux assaillants. Affaire à suivre…

























































dakaractu