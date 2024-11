Vente de faux or- Le charlatan Malick Baldé arrêté par la DIC

En attendant d'y revenir avec une ébauche de détails, dakarposte est en mesure de révéler que Malick Baldé est tombé dans la nasse des limiers de la Division des Investigations Criminelles.



Il nous revient qu'il faisait l'objet de recherche suite à des plaintes pour son implication dans plusieurs transactions de faux or.



Ce forban ( individu sans scrupules), se disant marabout, qui exploitait la méconnaissance des acheteurs en matière de transactions d'or, les incitant à investir dans des produits contrefaits ou inexistants, ignorait que la DIC était à ses trousses. Ses moindres faits et gestes étaient épiés.



Malick Baldé, qui s'est présenté hier au commissariat de police de la Médina "pour une affaire personnelle" , a été finalement mis aux arrêts par des éléments du commissaire Baïty Sène.



Il est poursuivi pour escroquerie, abus de confiance et charlatanisme.



"Pour le moment, le préjudice est estimé à 400 Millions Francs Cfa" avons-nous appris.





Affaire à suivre...























