Venu constituer un avocat pour un de ses élèves : Un professeur du lycée des Parcelles assainies condamné à 3 mois de prison

I. O. Diédhiou, âgé de 42 ans, professeur de physique-chimie et son élève I. Sorry Sy ont été attraits ce mercredi 29 mars devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre des faits d'outrage à agent et rébellion. Placés sous mandat de dépôt depuis le 24 mars dernier, le premier écope 3 mois de prison assortis de sursis et l'élève a été relaxé purement et simplement.



À la barre du tribunal des flagrants délits ce mercredi 29 mars 2023, I. O. Diédhiou a nié les faits qui lui sont reprochés. Il allègue que ce jour-là, il était venu au tribunal pour constituer un avocat pour le compte d'un de ses élèves qui a été arrêté lors des manifestations du 16 mars dernier. "J'étais à la cave accompagnée de quelques uns de ses camarades lorsque le gendarme est venu nous intimer l'ordre de sortir du tribunal. On était plusieurs à négocier devant la porte principale. J'étais en train de lui expliquer les motifs de ma présence. Par la suite, il a fait appel à son supérieur. Ce dernier est venu et m'a directement empoigné sans même me demander les raisons de ma présence sur les lieux. Je n'ai posé aucun acte de résistance. Les gens qui étaient témoins sont intervenus, mais il n'a rien voulu entendre. Et c'est dans ces circonstances qu'il m'a directement amenées dans son bureau disant qu'il va me faire payer mon entêtement", narre-t-il.



À son tour, Ibrahima Sory Sy, élève, domicilié à la Cité Keur gorgui se lance dans le même sillage et donne sa part de vérité. Selon lui, il était au Tribunal avec son professeur pour prêter main forte à son camarade de classe qui est dans les liens de la détention. " Ce jour-là, les gendarmes nous ont retenus à la porte. J'étais près de mon prof, c'est pourquoi le chef m'a amené avec lui", se dédouane-t-il.



Prenant la parole, le représentant du ministère public lui a fait savoir que dans le procès-verbal, le chef a mentionné que le professeur Diédhiou l'a pris au collet et l'a insulté. Qu'en dites-vous ? "Je n'ai fait preuve d'aucune résistance", rétorque Diédhiou. Une réponse qui ne convient pas au procureur qui lui a souligné que c'est le gendarme qui l'avait pris au collet et tous ses habits étaient chiffonnés.



Témoin des faits, le gendarme O. Pêne dira avoir reçu des consignes pour que personne n'accède à la cave. "Il y avait un regroupement devant la cave. J'ai dit à M. Diédhiou qu'il ne pouvait pas y accéder, mais il ne m'écoutait pas et tentait d'entrer manu militari en compagnie de ses élèves. Ainsi, j'ai rendu compte au chef. Ce dernier est intervenu et ils ont eu une altercation. Ainsi, j'ai vu M. Diédhiou prendre le chef au collet", a déclaré l'homme en bleu.



Malgré toutes ces déclarations du gendarme, le procureur a requis une application de la loi.



Pour la défense, il estime que ces temps, qui courent les ordres qu'ils reçoivent, ne sont pas concordants. Il fait savoir qu'ils étaient venus trouver un avocat pour leurs élèves. Il pense que le chef a chargé le procès-verbal pour faire une démonstration de force. Le gendarme ici présent même contredit le procès-verbal. Si nous n'avons pas accès au tribunal, nous n'avons pas accès à la justice. Il était submergé par la foule et a fait appel à son supérieur. Rien ne prouve qu'ils ont fait une opposition violente. Il demande la relaxe pure et simple à titre principal, au bénéfice du doute à titre subsidiaire.



Le juge après en avoir délibéré conformément à la loi a finalement relaxé Ibrahima Sory purement et simplement et condamne le professeur Diédhiou à une peine d'emprisonnement de 3 mois assortis de sursis.















































dakaractu