Victime d'un vol avec effraction, Alioune Tine dépose une plainte

Le président et fondateur du Think Tank, AfrikaJom Center, est victime d’un vol avec effraction dans son siège. Alioune Tine a été informé du vol hier par son assistante, rapporte L'As.



Selon l’ancien coordonnateur du M23, les voleurs ont emporté son ordinateur portable. Voulant retrouver son outil de travail, il a déposé une plainte et les gendarmes sont passés à son bureau pour faire le constat.