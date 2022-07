[Vidéo] Bakel-Campagne à Samba Colo : Le véhicule du candidat de Yewwi saccagé par...

Le candidat de l'Inter-Coalition YAW-Wallu, Dahab Sylla, n'oubliera pas de sitôt la campagne électorale des législatives de 2022. En effet, malgré les menaces proférées à l'encontre de tous les candidats de ne point mettre les pieds à Samba Colo, village situé dans le département de Bakel, le candidat de ladite coalition s'y est rendu, ignorant les menaces émanant des populations.



A peine arrivée dans ledit village ce samedi aux environs de 20 heures pour les besoins d'un meeting, sa caravane a été aussitôt attaquée par les populations avec des jets de pierres et de toutes sortes d'objets en leur possession. Son véhicule 4X4 a été complètement endommagé. A l'origine de cet acte, ces populations rejettent la tenue des élections législatives et de la campagne électorale, à Samba Colo, parce que, disent-elles, depuis bientôt 7 ans, des poteaux électriques sont installés dans ce patelin sans être allumés. Elles ajoutent à cela, le manque énorme d'eau et de routes impraticables.

Informé, le sous-préfet s'est rendu sur les lieux pour calmer les ardeurs.















































seneweb