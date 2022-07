[Vidéo] Incendie au marché central de Thiès : Le feu maîtrisé grâce à...

Deux magasins, un de friperie et un autre de cosmétiques ont pris feu ce matin un peu après 12 h. Pour le moment, l'origine du feu est inconnue. Et aucune victime n'est à déplorer au plan humain. Mais quelques dégâts matériels sont notés. Le feu a été maîtrisé grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers et des agents municipaux.



« Nous venions d’être appelés à venir participer aux mesures à prendre pour éteindre un feu qui s’est déclaré dans un magasin, l’un contenant des produits cosmétiques et l’autre, des friperies. Le feu s’est déclaré de façon inquiétante au départ mais avec l’intervention diligente et intelligente des sapeurs-pompiers combinée à la diligence de l’autorité administrative, je veux nommer le sous-préfet, les agents de la municipalité, ils ont pu réussir à stopper le feu sans propagation", rassure le préfet de Thiès.



Moussa Diagne d'ajouter : "Depuis un mois, nous n’avons pas cessé d’alerter les commerçants, les tabliers, les ambulants sur les dispositions à prendre pour éviter ces genres de situation. Au départ, les sapeurs-pompiers ont du mal à intervenir. Les rues et les ruelles étant jonchées, bouchées par des tabliers, des vendeurs de poissons. Bref, un désordre indescriptible. Il y a lieu de reprendre ces actions", avertit Moussa Diagne.



Des dégâts matériels importants



Le bilan de l'incendie n'est pas encore connu. Mais déjà, le préfet parle d'importantes pertes en matériel.



"On a pas évalué pour les dégâts mais ça risque de valoir énormément aux propriétaires des magasins. Ce qui est surtout important est qu'il n'y a aucune victime au plan humain", informe-t-il.















































