[Vidéo] Mode-Tabaski : LE "TROIS PIÈCES TRADI MODERNE" AU TOP DES TENDANCES CHEZ LES HOMMES

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 6 Juillet 2022 à 14:17

A quelques jours de la fête de l’Eid –El Kébir ou Tabaski, le marché Hlm grouille de monde. Hommes et femmes, petits et grands se bousculent pour bien se parer lors de la fête de Tabaski. Si les femmes sont celles qui privilégient le plus souvent « le Sagnsé », les hommes aussi ne sont pas en reste. Pour cette année, le trois pièces tradi moderne a le vent en poupe. Reportage.