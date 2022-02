Vidéo : Qui est Aïda Bodian, élue Première adjointe au Maire de Ziguinchor ?

L'autorité administrative a aussi supervisé l'élection des adjoints aux maires. Un poste a retenu notre attention, celui de la toute nouvelle adjointe au maire. Un poste qui a été toujours occupé par des hommes de Jules-Charles Bernard (1956-1966), Antoine Carvalho (1966-1977), Abdoulaye Sy (1977-1985) Robert Sagna (1985-2009) à Abdoulaye Baldé (2009 -2022).





La première adjointe au maire de la commune de Ziguinchor Aïda Bodian, s'est lancée en politique en 2016, l'année où le référendum s'est tenu. Aïda Bodian a rejoint le PASTEF pour dit-elle "combattre l'injustice et la mal gouvernance". Elle s'est beaucoup distinguée pendant les dernières élections en trmes de mobilisation et de sensibilisation. Enseignante de profession, Aïda Bodian est âgée de 47 ans.





Interrogée par notre correspondant à Ziguinchor, cette jeune dame mère de quatre enfants, est revenue d'une manière brève sur son parcours politique avec des hauts et des bas : "Ce n'était pas facile mais vu qu'on croyait fort à ce projet, nous sommes allés jusqu'au bout pour atteindre nos objectifs qui seront bénéfiques pour nos enfants et évidemment, pour les futurs générations", a t-elle soutenu. Elle est élue adjointe au Maire de la commune de Ziguinchor ce jeudi, où elle a obtenu 53 voix. Aïda Bodian remplace à ce poste Seydou Sané, actuel président du Casa Sports. La cérémonie a lieu ce jeudi à la salle de délibération de la mairie, sous la présidence du préfet de Ziguinchor, El Hadji Madické Dramé.

































