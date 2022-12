[Vidéo] String, fesses en l'air : quand le carnaval de Rio s'invite au King Fahd Palace

La quatrième édition du gala Chic et Glamour qu'a accueilli le Sénégal cette année au King Fahd Palace, fait encore sensation. Cet événement de la maison de production française, Mat Events, est une première.



Comme annoncé dans le programme, le festival brésilien a hypnotisé l'assistance avec l'entrée et la danse de filles déguisées pour une soirée endiablée au rythme de la samba, de la rumba mais également du mbalax.



Des femmes en soutien gorge et string, fesses en l'air avec des volants, paillettes, plumes et d'énormes coiffes ont représenté la marque avec leurs déguisements dignes d'un carnaval de Rio. Des tenues osées qui ne sont pas passées. Elles ont attiré l'attention de toute la salle, et particulièrement celle des chanteurs dont Weuz Kali, Bambaly Seck et le prince des faramarénes Wally Ballago Seck qui ont animé la soirée.



Certains n'ont pas manqué de manifester leur surprise par rapport à l'habillement de ces filles car selon eux, il heurte les consciences.



Rappelons tout de même que les organisateurs n'avaient pas manqué d'inscrire cette prestation dans le thème de la soirée, certainement pour éviter l'effet de surprise pour les invités.