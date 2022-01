[Vidéo] Télescopage des caravanes à Ziguinchor : Sonko et Toussaint démontrent le Fair-play électoral

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 9 Janvier 2022 à 02:18

Le télescopage entre le leader de Pastef Ousmane Sonko et le député Toussaint Manga s’est effectué sous de bons offices. Non seulement ils se sont donnés une poignée de main alors qu’ils sont dans leurs véhicules, mais aussi le libéral a demandé à ses militants de voter pour Sonko et vice-versa, le leader de Pastef en a fait de même. Pour dire simplement que cet esprit de fair-play est gage de pacification de l’espace politique national. C’est un exemple que tous les politiciens devraient adopter dans le cadre de la campagne électorale en cours pour un bon déroulement des prochaines élections locales.