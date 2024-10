Vidéo : les derniers instants du chef du Hamas Yahya Sinouar

Dans un bâtiment endommagé par une première frappe, le chef du Hamas Yahya Sinouar vit ses derniers instants.



La vidéo provient d’un drone de l’armée israélienne. On y voit le leader du groupe islamiste assis, le visage recouvert, gravement blessé à la main.



Quelques instants plus tôt, des soldats israéliens s’en étaient pris à trois militants du Hamas dans le sud de la bande de Gaza, sans savoir que l’un d’entre eux était Yahya Sinouar, considéré comme le principal responsable des massacres du 7 octobre 2023 en Israël.





Le chef du Hamas lance un projectile en direction du drone, quelques instants plus tard, il périra dans une nouvelle frappe sur le bâtiment.