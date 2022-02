Ville de Guédiawaye : Le calme est revenu, mais personne ne vide la salle.

À l'issue du comptage des votants pour le premier adjoint au maire de Guédiawaye et avant le dépouillement, le maire élu à levé la séance.



Ahmed Aïdara dit présager un hold up qui serait minutieusement préparé et ourdi par le camp du maire sortant. Ainsi, il a accusé Benno de faire un achat de conscience des autres conseillers de l'opposition car deux conseillers séparent Yaw et Benno.



Après les échanges de propos et la situation indescriptible qui prévalait, le calme est revenu. Mais aucun conseiller ne veut quitter la salle. Les deux camps se regardent en chiens de faïence...