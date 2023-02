Ville de Guédiawaye : Un impressionnant dispositif attend Ousmane Sonko

Annoncé à la ville de Guédiawaye dans le cadre de ses visites de travail avec les maires élus sous la bannière de la coalition Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko trouvera un dispositif impressionnant sur place.



Pointé à la devanture de l'hôtel de ville que dirige Ahmed Aïdara, les éléments du groupement mobile d'intervention ( GMI) sont armés jusqu'aux dents et attendent de pied ferme le maire de Ziguinchor.



Sur le place, le dispositif est composé de trois camions remplis d'éléments, trois L200, deux voitures de type van, deux blindés anti-émeute. Toutefois les deux derniers cités sont positionnés aux extrémités de la mairie, les trois pick up de type L200 devant le portail de la mairie plus un camion.



Pour l'heure, aucune ombre de militants ou de sympathisants n'est aperçu sur les lieux, mais seulement des enfants, passants et ambulants qui se pavanent devant la mairie qui a fermé ses portes...















































dakaractu