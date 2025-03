Viol collectif à Bambilor : L’arrestation des violeurs en série révèle d’autres victimes

L’arrestation des prédateurs sexuels impliqués dans le viol collectif d’une policière à Rufisque a permis à d’autres victimes de se manifester au commissariat pour identifier leurs agresseurs.



Le gang, composé d’A. Ngom et M. Faty, utilisait un taxi clando pour piéger ses victimes avant de les entraîner dans des champs isolés à Bambilor.



Plusieurs femmes, dont une étudiante et une enseignante, ont témoigné avoir subi les mêmes sévices sous la menace d’un couteau, rapporte mercredi Les Echos.



À l’issue de leur garde à vue, les criminels, A. Ngom et son acolyte M. Faty, ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt.



Senego