Viol présumé : Ousmane Sonko s’invite dans l’affaire Sitor Ndour

Le juge du deuxième cabinet, Mamadou Seck, a entendu toutes les parties impliquées dans l’affaire de viol qui oppose Sitor Ndour à son ancien femme de ménage, A. Thiaw. Après l’audition de l’ancien directeur général du COUD et la confrontation avec sa victime présumée, jeudi dernier, son avocat, Me Ousmane Sèye, a introduit pour son client une demande de liberté provisoire ou de mise sous contrôle judiciaire.



Parmi les arguments brandis par l’avocat, la jurisprudence Ousmane Sonko. Me Ousmane Sèye rappelle dans sa requête, en effet, que le leader de Pastef, accusé des mêmes faits que Sitor Ndour, a été juste inculpé et placé sous contrôle judiciaire.



Mais pour obtenir la libération du responsable de l’APR, l’avocat a égrené d’autres arguments. Il assure, par exemple, que Sitor Ndour présenterait toutes les garanties de représentation. Qu'il n’aurait aucun intérêt à s’enfuir parce qu’il est innocent, selon lui, et entend laver son honneur.







































