Violences faites aux femmes : Le président Macky Sall demande à son gouvernement de mieux lutter contre ce fléau

La célébration de la Journée internationale des droits des femmes, le 08 mars, a été évoquée en réunion du Conseil des ministres de ce mercredi 02 mars. Le président Macky Sall, a demandé à son Gouvernement de faire davantage face aux violences faites aux femmes.

« Le Président de la République demande au Gouvernement de poursuivre les efforts significatifs déployés pour lutter sans relâche contre les violences faites aux femmes », lit-on dans le communiqué.

Il a été demandé aux ministres concernés d’« asseoir l’autonomisation économique des femmes, par le renforcement continu de leurs capacités et les facilités d’accès aux financements de leurs activités. »

La Délégation générale à l’Entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a été invitée à « intensifier les financements dans les communes et départements du Sénégal. » C’est pour « consolider la politique d’inclusion et de promotion économique des femmes », renseigne le communiqué.

Le Chef de l’État souhaite l’actualisation du cadre législatif et réglementaire relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Observatoire national de la parité (ONP).