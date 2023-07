Visas : Les précisions et explications du Consulat de France à Dakar

«La délivrance de visas, de quelque catégorie que ce soit, n’est pas suspendue au Sénégal», a précisé le consulat général de France à Dakar. Ce dernier informe, dans une note datant de ce 28 juin, que 47 000 dossiers seront traités d’ici fin 2023. Le Consulat souligne, cependant, que cette année, il devra traiter de manière prioritaire, d’ici la rentrée universitaire de septembre, environ 11 000 demandes de visa étudiant, soit une croissance de la demande de 39% par rapport à 2019.



«Cette forte demande nécessite un ajustement de la capacité de traitement du service des visas. C’est pourquoi le consulat général de France à Dakar a bénéficié de l’aide de personnels envoyés en renfort depuis Paris l’an dernier, et en bénéficiera encore cet été. Ses effectifs permanents seront dès septembre les mêmes qu’en 2019, année record pour les demandes de visas, avec 65 000 demandes examinées», explique-t-il.



Quant aux délais de traitement, ils ont tendance, notamment au moment des pics de demande, à s’allonger. Ils se situent autour de 2 à 15 jours dit le consulat. Et cette situation «est fortement aggravée par l’action délétère d’intermédiaires, qui préemptent les milliers de créneaux de rendez-vous mis en ligne et se livrent souvent à des pratiques frauduleuses, en vendant des documents contrefaits pour la constitution des dossiers».















































igfm