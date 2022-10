Visite de Macky à Tivaouane: Diagne Sy Mbengue seul sur le terrain pour l'accueil du Président

La visite du Président de la république ce jeudi à Tivaouane a été loin de l'engouement et de la ferveur que lui donnait la concurrence des responsables pour son accueil.



En effet, en dehors des curieuses populations rencontrées sur le trajet, l'ancien Maire et DG de la SN HLM Mamadou Diagne Sy Mbengue semble être le seul à avoir mobilisé ses militants qui étaient des milliers à scander son nom et celui Président, pancartes et banderoles à la main. D'aucuns se demandent même si les responsables de l'Apr et Bby sont en colère contre le président.

Pour rappel, depuis l'accession de Macky au pouvoir, seul un ministre délégué et un secrétaire d'Etat ont siégé dans les gouvernements successifs.



"L'actuel Maire Diopsy, Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, Abdou Ndéné Sall, encore moins Seynabou Gaye Touré, Présidente du Conseil départemental ont tous brillé par leur absence et celle de leurs militants sur le trajet emprunté par le cortège présidentiel", renseigne-t-on sur place.



" Pensent-ils que le Président les a zappés dans les nouvelles nominations parce qu'ils ont perdu les élections législatives ? ", interroge notre interlocuteur qui se dit tenté de répondre par l'affirmative, vu le boycott de son accueil. Et d'ajouter que "sans le DG Mamadou Sy Mbengue, il n'y aurait aucun aspect populaire dans cet accueil". D'ailleurs le Président Sall a semblé apprécier le geste de son Poulain Diagne Sy puisqu'il s'est arrêté pour l'accueillir quelques instants dans son véhicule pour échanger avec lui.



Par la suite, le chef de l'Etat s'est entretenu en privé avec le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour, avant de faire ses ziars au niveau des mausolées et de rallier l'auditorium Khalifa Ababacar Sy où il a été accueilli par toute la famille Sy et les membres du COSKAS, sous la direction de Serigne Mansour Sy Dabakh, émissaire du Khalife.