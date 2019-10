Visite de courtoisie : Khalifa Sall poursuit sa tournée dans les foyers religieux

L’ancien maire de Dakar Khalifa Sall poursuit ses visites de courtoisie depuis sa sortie de prison le 29 septembre dernier. Après son crochet à la mosquée Massalikul Jinaan et son déplacement nocturne à Tivaouane le jour de sa libération, l’ex député s’est rendu mercredi à Yoff auprès de la famille Layène. Il a été reçu par le porte-parole du khalife Serigne Abdoulaye Thiaw Lahi. Khalifa Sall a exprimé un message de remerciement à la famille pour son soutien durant son séjour carcéral.



Pour sa part, le porte-parole du khalife, Chérif Mouhamadou Lamine Lahi s’est réjoui pour la reconnaissance de celui-ci à l’endroit de la famille Layène et l’a, par la même occasion, remercié pour son attachement à la communauté. Après le village lébou, le leader de Taxawu Dakar a rendu une visite de courtoisie à la famille omarienne. Accompagné d’une forte délégation dont les maires, Madiop Diop et Barthélémy Dias, il a été reçu par le khalife Thierno Madani Tall.

















dakaractu