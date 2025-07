Visite nocturne à Touba : Cheikh Diba chez le Khalife général des Mourides

La sortie musclée du Premier ministre Ousmane Sonko, dénonçant récemment certains dysfonctionnements dans la gestion de l’État, continue de faire des vagues. Selon lui, ces pratiques avaient poussé les Sénégalais à sanctionner le régime précédent.



Dans ce climat tendu, une visite pour le moins inattendue est venue alimenter les spéculations. Ce samedi soir, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, s’est rendu à Touba, où il a été reçu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Une audience nocturne, discrète et non annoncée, dont les raisons officielles restent inconnues.



Ce déplacement, jugé inhabituel par sa forme et son timing, relance les interrogations sur l’existence d’un malaise au sein de l’équipe gouvernementale dirigée par Ousmane Sonko.

















































Gora Ndack Lo (Emedias)