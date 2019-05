Voici la liste des 25 "Lions" d'Aliou Cissé pour la CAN !

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a publié ce vendredi, en conférence de presse, une liste 25 joueurs en vue de la CAN 2019 prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet.



Cette liste est marquée par le retour du défenseur Saliou Ciss (Valenciennes, ligue 2 française), de l’attaquant Henri Saivet (Bursaspor, élite turque) et du gardien Abdoulaye Diallo (Rennes, élite française).



Les Lions démarrent le stage de préparation mardi à Saly (Mbour, ouest).



Le Sénégal est logé dans la poule C, avec l’Algérie, le Kenya et la Tunisie.



Voici la liste des joueurs sélectionnés :



-Gardiens : Alfred Gomis, Edouard Mendy, Abdoulaye Diallo



-Défenseurs : Moussa Wagué, Youssouf Sabaly, Kallidou Koulibaly, Salif Sané, Pape Abdou Cissé, Lamine Gassama, Saliou Ciss, Cheikhou Kouyaté,



-Milieux : Idrissa Gana Guèye, Krépin Diatta, Pape Alioune Ndiaye, Alfred Ndiaye, Sidy Sarr, Henry Saivet, Santy Ngom



-Attaquants : Sadio Mané, Mbaye Niang, Mbaye Diagne, Diao Keïta Baldé, Ismaïla Sarr, Sada Thioub, Moussa Konaté















APS