Vol « Turkish Airlines » en provenance de Dakar : la vérité sur la personne morte après un malaise en plein vol

Une personne est morte après un malaise dans un vol de « Turkish Airlines » en provenance de Dakar hier. Plusieurs médias ont annoncé un homme et lui aurait même donné la nationalité sénégalaise, et le nom de Cheikh Tidiane Sy. Mais selon les informations de Dakaractu, il s’agit d’une vielle femme âgée de plus de 90 ans de nationalité Turque. L'avion qui devait atterrir directement à l'aéroport international d'Istanbul a été obligé d'atterrir à l'aéroport international d'Athènes pour l'évacuation de la dame qui a finalement rendu l'âme après un malaise. Après plus d’1 h de temps d'attente l'avion a finalement décollé pour atterrir finalement à Istanbul avec 2h de retard. Plusieurs sénégalais étaient en effet dans le vol en partance pour la Turquie, devant prendre part à un Forum..