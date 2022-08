Vol d'un véhicule : Un Français tombe à Dakar grâce à Snapchat

Un ressortissant français a été déféré au parquet, hier vendredi, par le poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao pour vol en réunion, association de malfaiteurs, et blanchiment de capitaux. Selon des informations exclusives de Seneweb, ce parisien avait convoyé à Dakar un véhicule volé en France auprès de la la Société AMC RENT SAS, au courant du mois de mai 2022.



Ainsi les hommes du Lieutenant Salla Niang ont procédé à l'interpellation de deux mis en cause suite à d'intenses investigations.



Entendu sur procès-verbal, l'un d'eux O.T a déclaré que dans la nuit du 29 au 30 juin 2022, aux environs de 01 heure, le nommé Ameth Niang a amené un container chez lui aux maristes, dans lequel, il y avait diverses marchandises et deux véhicules dont l'une de marque Mercedes AMG et l'autre de marque Audi RS Q3. Après l'ouverture du container, il a aidé le nommé A.N à sortir les voitures, selon ce mécanicien.



Cuisiné à son tour, A.N a reconnu avoir conduit le container chez le nommé O.T avant de laisser le sieur Mara ( le Français) ainsi que deux autres individus, dont-il ignore les identités et adresses, partir avec les deux voitures qui étaient dans le container vers des directions inconnues.



Déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye, les deux mécaniciens ont été placés sous mandat de dépôt et leur dossier a atterri en instruction.



Ainsi le juge d'instruction chargé du dossier a saisi le poste de police de Diamaguène Sicap-Mbao d'une délégation judiciaire pour rechercher et interpeller le ressortissant français plus connu au Sénégal sous le sobriquet de "Mara".



Suite à l'exploitation d'un renseignement, les hommes du Lieutenant Salla Niang l’ont interpellé le 24 août dernier au Lac Rose.



Soumis à un interrogatoire, Mara, âgé de 30 ans et domicilié à Paris est passé aux aveux. Au terme de l’enquête, il a été présenté au juge d’instruction chargé de leur dossier, selon des sources de Seneweb proches du parquet.