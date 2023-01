Vol de 70 millions : Le manager de Waly Seck, la vidéo et l’audience…

Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol avec usage d’arme et de moyen de locomotion et détention de chanvre indien, B. C. Diaw , I SY. M. Diène, G. Ndiaye et I. Sané ont été présentés mercredi devant la Chambre criminelle de Dakar. Mais, l’audience a été renvoyée au 15 février pour authenticité de preuve.

C’est le journal les Échos qui donne l’information. Et indique que le juge a demandé la production des vidéos de l’agression présumée que les gendarmes, chargés de l’enquête, ont déclaré avoir vues.

« C’est d’autres vidéos qui ont été mises à la disposition du tribunal », signale le magistrat, repris par Les Échos.

































































igfm