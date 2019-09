Vol et agression en plein jour - La DIC fait tomber le conducteur du fameux scooter !

Ce stratagème des voleurs ,qui opèrent souvent à deux roues pour ne pas être rattrapés, est devenu banal dans notre capitale. En effet, il ne se passe presque plus un jour sans que des victimes souvent des femmes ne se signalent au niveau des commissariats de police ou dans les brigades de gendarmerie pour se plaindre.



La vidéo de cette agression a, en tout cas, fini de faire le tour du globe par la magie de la toile. Comme vous le voyez sur les images d'une caméra de surveillance, deux hommes en scooter, apercevant une femme, se sont arrêtés pour lui arracher son sac avec une violence inouïe, pour ensuite s’enfuir en toute impunité. Les faits se sont passés il y'a de cela plusieurs semaines.



Les deux larrons étaient sans savoir que les redoutés mais redoutables éléments du commissaire Ibrahima DIOP de la Division des Investigations Criminelles (DIC) étaient à leur recherche. Exploitant les images de la vidéo, les astucieux limiers de la DIC ont réussi, par on ne sait quelle ruse, a les identifier.

En effet, dakarposte a appris que le conducteur (un certain M. Fall) a été discrètement mis aux arrêts. Vérification d'Identité faite, il ressort qu'il est coutumier des faits. À preuve, les archives des limiers ont démontré que le sieur Fall a été arrêté pour le même motif en 2014 puis en 2018.

Il a été déféré ce jeudi dans la matinée au niveau du Parquet. Inutile de dire (compte tenu de la gravité des faits) qu'il sera, derechef, écroué à la Maison d'Arrêt de Rebeuss.

Aux dernières nouvelles, son acolyte, identifié, est activement recherché.





Affaire à suivre...