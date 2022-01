WASHINGTON DÉTERMINÉ À ’’APPROFONDIR’’ SA COOPÉRATION AVEC DAKAR (AMBASSADEUR)

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérque au Sénégal a fait part de la détermination de son pays à ’’approfondir’’ sa coopération bilatérale avec le Sénégal face aux défis mondiaux, en soulignant que 2021 a été ’’une année particulièrement marquante’’ dans ’’la relation durable’’ entre les deux partenaires.



’’Les États-Unis sont déterminés à approfondir la coopération avec le Sénégal, pendant que nous faisons collectivement face aux défis mondiaux et renforçons l’ordre international fondé sur des règles’’, a déclaré Dr. Tulinabo S. Mushingi.



Dans son Message du Nouvel An transmis à l’APS, il assuré qu’en tant qu’ambassadeur, il supervisait ’’personnellement’’ son équipe de diplomates et de professionnels dévoués qui ‘’travaillent quotidiennement au bénéfice des peuples du Sénégal et des États-Unis’’.



Relevant que 2021 a été ‘’une année particulièrement marquante’’ dans la relation durable entre le Sénégal et les Etats-Unis depuis 60 ans, le diplomate a tenu à souligner ‘’plusieurs réussites communes’’ de cette coopération.



Tout d’abord, les deux pays ‘’’se sont associés avec succès dans la lutte contre la Covid-19’’, a salué Dr. Tulinabo S. Mushingi, soulignant qu’en 2021, les États-Unis ont livré au Sénégal plus de 1,2 million de doses de vaccins Covid et investi 3 millions de dollars dans la future installation de production de vaccins de l’Institut Pasteur de Dakar.



Selon lui, ‘’l’Ambassade des États-Unis a travaillé avec le Sénégal pour fournir de l’oxygène médical, empêchant ainsi une crise à l’échelle du pays et sauvant des vies’’.



Le diplomate a indiqué qu’au-delà de la pandémie, le gouvernement américain a soutenu cette année des programmes de santé, d’éducation et de développement économique au Sénégal.



Par exemple, l’USAID a distribué plus de 1,5 million de moustiquaires imprégnées d’insecticide, 3,8 millions de tests de paludisme et 830 000 thérapies pour traiter les cas de paludisme, a cité le diplomate.



L’USAID a également travaillé avec le Conseil départemental de Bignona pour rénover l’unité de soins obstétriques d’urgence de leur centre de santé, a-t-il ajouté.



L’agence américaine a investi 50 millions de dollars dans des entreprises privées qui ont principalement bénéficié aux jeunes et aux femmes, créant ainsi plus de 7 000 emplois, selon l’ambassadeur.



Il a souligné qu’un autre programme de l’USAID a permis d’augmenter de 17%, en quatre ans, la maîtrise de la lecture des élèves en cours préparatoire de l’école élémentaire.



En Casamance, a-t-il noté, les programmes du gouvernement américain ‘’ont aidé les personnes déplacées par des années de conflit à rentrer chez elles et à recommencer leur vie’’.



L’aide américaine a permis de construire de nouvelles maisons pour 525 ménages et de fournir un accès à l’eau potable à 28 communautés de rapatriés, a relevé l’ambassadeur, rappelant que depuis 2017, les États-Unis ont aidé à construire plus de 2 100 abris, 1 480 latrines et plus de 120 puits et forages en Casamance.



Il a abordé le programme du Département de l’Agriculture des États-Unis qui ’’a permis de réduire la faim et d’améliorer l’alphabétisation en fournissant sept millions de repas scolaires quotidiens nutritifs à 50 000 élèves de Saint-Louis, en aidant 13 000 élèves à améliorer leurs compétences en lecture et en écriture, et en formant près de 400 enseignants’’.



Il a relevé l’entrée en vigueur, en 2021, du Millennium Challenge Corporation (MCC) Power Compact, un programme de 600 millions de dollars pour une durée de 5 ans et qui va améliorer l’accès à ’’une électricité fiable pour des millions de Sénégalais et renforcera le secteur de l’électricité du pays’’’.



Dr. Tulinabo S. Mushingi est également revenu sur la visite du Secrétaire d’État Antony Blinken, en novembre.



’’Il a été impressionné par l’énergie créative des artisans locaux et des femmes entrepreneurs du Sénégal. Il a assisté à la signature d’accords d’une valeur de plus d’un milliard de dollars avec des entreprises américaines’’, a souligné le diplomate.



L’ambassadeur a également rappelé la reprise des voyage et le lancement de la liaison directe d’Air Sénégal vers les États-Unis.



’En 2021, nous avons conduit plus de 880 entretiens relatifs aux visas d’étudiants et repris le traitement des demandes de visas d’affaires et de tourisme’’, a indiqué Dr. Tulinabo S. Mushingi.



Les Etats-Unis et le Sénégal ont ’’beaucoup accompli ensemble’’ au cours des 60 dernières années, a t-il souligné.



’’Lorsque le Sénégal gagne, nous gagnons aussi. Notre relation transcende nos différences et donne des résultats qui profitent à nos deux pays et à nos citoyens respectifs’’, a-t-il dit.



’’En travaillant ensemble, nous créons un avenir plus prospère, plus démocratique et plus sûr pour nous tous’’, a conclu le diplomate qui dit se réjouir ’’de la poursuite nos relations durables en 2022 et au-delà’’.





































aps