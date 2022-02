Walf Tv mis en demeure par le CNRA suite à des manquements graves notés dans l’émission « Diné ak Diamono » du 24 février 2022

Le gendarme des médias a encore sévi. Cette fois, c’est le Groupe Walfadjri, plus précisément WALF Tv qui a été la cible du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA). Dans une note rendue publique ce jour, lundi 28 février 2022, les services de Babacar Diagne reprochent à ladite télévision certains manquements.



« Le 24 février 2022, à l’occasion de la diffusion de l’émission « Diné ak Diamono », WALF TV a failli à sa responsabilité en laissant l’invité Monsieur Lamine SALL tenir des propos très dangereux pour la cohésion sociale et le maintien de la vie en société sans le recadrer ou l’interrompre », indique la note, qui estime que les excuses du sieur Sall, à la Communauté Catholique, n’effacent pas la faute commise par Walf Tv, nonobstant la plainte officielle de l’Archidiocèse de Dakar.



Par conséquent, l’instance de régulation qui a cité les articles 9, 12 et 14 du Cahier des charges relatif à l’établissement et/ou l’exploitation d’un service de télévision privée commerciale, met en demeure Walf Tv de : «prendre les mesures appropriées pour mettre un terme définitif à de pareils manquements et à observer une application stricte de la réglementation ; présenter, notamment dans le prochain numéro de l’émission « Diné ak Diamono », ses excuses à la Communauté Catholique et aux Sénégalais ».



Babacar Diagne et ses camarades préviennent que «le non-respect de la présente mise en demeure expose WALF TV aux sanctions prévues par la loi ».



































Sud Quotidien