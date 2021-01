West Africa Energy / Khadim Bâ: "Personne ne croyait à ce projet de 300 MW, mais..."

L'émission "Je t'invite" a jeté son dévolu sur Khadim Bâ, du Consortium West Africa Energy, qui est la plus grande centrale électrique d'Afrique. "On avait une opportunité de travailler dans une centrale, la plus grande en Afrique et je n'ai pas hésité. J'en suis fier car il y avait des sceptiques, mais fier aussi car cette centrale a une capacité de 300 mégawatts et elle impacte sur la vie des Sénégalais, avec une réduction de 40% sur l'électricité",a-t-il dit.







