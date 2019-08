Williamsville : la tombe de Dj Arafat profanée par des individus après l’inhumation

Quelques minutes après l’inhumation de DJ Arafat, des individus très excités certainement des fans ont profané la tombe en retirant la dépouille du caveau.



Ces individus refusant de croire en la disparition de la star du "Coupé décalé " entendaient s’assurer qu’il s’agissait bien de lui dans la tombe. "Cest pas Arafat" ou "C’est Arafat ", pouvait-on entendre dans la vidéo qui circule en ce moment sur la toile.



Horrible. C’est la mauvaise note de ces obsèques du chanteur de coupé-décalé décédé le 12 aout dernier suite à un accident de moto.



La veillée et la levée de corps se sont bien déroulées. Mais, maintenus par les forces de sécurité à l’extérieur du cimetière de Williamsville, pour permettre une inhumation dans l’intimité familiale, plusieurs personnes, se réclamant « chinois » et essentiellement des jeunes, ont fait irruption dans le cimetière par une porte détournée. Selon eux, le corps enterré ne serait pas celui de leur artiste.



Pour se rassurer, ils ont sorti le cercueil du caveau avant de l’ouvrir.



Aux dernières nouvelles, dakarposte a appris que le corps de Dj Arafat remis dans la tombe sous haute surveillance des forces de sécurité et la supervision des agents de Ivosep (une brigade d'élite)

















dakarposte avec abidjan.net