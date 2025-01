YEUMBEUL- Arrestation de quatre suspects du meurtre de Moustapha Dieng

Dakarposte a appris de bonnes sources que quatre présumés coupables du meurtre de Moustapha Dieng sont entre les mains des limiers.



ll nous revient que l'arrestation de ce quatuor a été rendue possible grâce à des informations cruciales glanées sur des témoins entre autres recoupements convergents.





Nos radars fureteurs, qui suivent l'évolution de la procédure comme de l'huile sur le feu, vous promettent d'y revenir avec une ébauche de détails.



Pour rappel, à Yeumbeul-Sud, lundi 20 janvier 2025, un affrontement entre supporters de l’ASC Farba et de l’ASC Natangué a tourné au drame, coûtant la vie à Moustapha Dieng, un jeune supporter frappé à mort par une brique.



Selon l'Obs, tout avait pourtant commencé sous de bons auspices. En préparation de la demi-finale de la Zone 1 prévue au stade Alassane Djigo de Pikine, les supporters des deux équipes avaient rivalisé d’enthousiasme tout au long de la matinée. Mais à 16 heures, l’atmosphère a changé.





Malgré les efforts de la police pour séparer les deux groupes et prévenir les heurts, les supporters des deux camps se sont retrouvés face à face en quittant Yeumbeul-Sud. La tension a rapidement dégénéré en affrontement. Moustapha Dieng, supporter de l’ASC Natangué, s’est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Accusé de provocation par le groupe adverse, il a été violemment pris à partie. Une brique lancée en pleine mêlée l’a atteint à la tête, le laissant inanimé, baignant dans une mare de sang.



Des témoins, cités par L’Observateur, décrivent des scènes chaotiques : « Quand il a reçu la brique, il s’est effondré. Nous avons tout fait pour l’évacuer rapidement, mais il était déjà trop tard. »



Malgré la gravité de la situation, la demi-finale s’est poursuivie. Les supporters, croyant que Moustapha s’en sortirait, ont continué leur chemin vers le stade. Mais à 17 heures, l’annonce de sa mort a éclaté comme une onde de choc. Choqués et en deuil, les supporters de l’ASC Natangué ont exigé l’arrêt immédiat du match.



Face à cette tension insoutenable, la police a évacué le stade Alassane Djigo. Le trajet de retour vers Yeumbeul-Sud s’est déroulé sous haute surveillance, mais les affrontements ont repris dès l’arrivée des groupes dans le quartier.



La soirée a été marquée par des violences sporadiques. Des supporters de l’ASC Natangué, persuadés que leurs adversaires utilisaient des pratiques mystiques pour dominer la compétition, ont menacé d’incendier une maison qu’ils soupçonnaient de contenir des « artefacts mystiques ».



La police, soutenue par le Groupement Mobile d’Intervention (GMI), a réussi à contenir les débordements et à protéger les biens menacés. Cependant, la tension restait palpable jusque tard dans la nuit.





Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances ayant conduit à la mort tragique de Moustapha Dieng. La police, épaulée par les forces locales, travaille à identifier les auteurs des violences et à établir les responsabilités.









Affaire à suivre..













































