Yankhoba DIEME révèle le coût réel du TER

Les anciennes autorités du régime de Macky SALL avaient déclaré que le Train Express Régional (TER) a coûté 500 milliards de FCFA. Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA) a balayé d’un revers de main cette affirmation.



À en croire Yankhoba DIÉMÉ, qui s’exprimait à travers une émission sur la RTS, le coût réel de l’infrastructure est de 1200 milliards de F CFA, taxes non comprises.





Selon lui, cette somme concerne justement le tronçon de 36 km avec une option de voie ferrée à écartement standard reliant Dakar à Tambacounda, signé avec une société turque pour un coût similaire. Cependant, informe le ministre, le projet a été abandonné par l’ancien régime.



















































Walf