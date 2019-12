Yankhoba Seydi révèle: « Notre parti, le Rewmi, va mal »

D’emblée, le directeur de l’Ecole du parti Rewmi a tenu à préciser que : « le Rewmi est un grand parti avec des militants dont la qualité et le degré d’engagement sont rares sur le landerneau politique sénégalais. Ils l’ont prouvé à toutes les étapes de la longue traversée du désert de notre leader, sans jamais lâcher, sauf les responsables qui ont quitté pour des raisons purement opportunistes ».



« Pourtant, a-t-il déploré dans un entretien avec L’Observateur, ce parti va très mal sur le plan du fonctionnement, à la fois interne et externe. L’instance centrale du parti, le Secrétaire National (SN), ne s’est pas réunie presque trois (3) ans. Cela signifie qu’il y a eu aucune stratégie du parti, aucune ligne du partie avec laquelle l’instance a discutée avant exécution par les différents Secrétaires nationaux pendant tout ce temps ».



Pointant du doigt accusateur le Vice-président du parti (Déthié Fall), M. Seydi de déclarer que : « Tous ces dysfonctionnements sont à mettre au passif du vice-président, qui semble plus intéressé par sa propre promotion que par le rayonnement de Rewmi, qui l’a pourtant sorti dans l’anonymat politique presque total. (…). Il joue en solo ».



À l’en croire, le parti manque cette vie qui fait vivre toute structure, à fortiori, un parti politique. Et, a-t-il informé, s’il n’y a aucune voix officielle ni de communiqué de Rewmi sur les questions brûlantes de l’heure, c’est parce qu’il n’y a pas de réunions du secrétaire national.



Toutefois, il a souligné que leur leader, « Idrissa Seck est au courant de tout, mais n’est pas responsable, je ne le dédouane pas. Mon appel s'adresse à tous les militants de Rewmi , y compris Idrissa Seck », a-t-il conclu.













leral