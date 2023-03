Yérim vs Seydina Touré : La date du procès fixée !

"Comme annoncé à la suite de la parution du livre de Mr Cheikh Yerim SECK intitulé «Macky SALL face à l’histoire», dans lequel il m’imputait certains faits, je lui ai servi une citation directe en date du 15 mars 2023, pour l’audience correctionnelle du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar du 14 juin 2023 à 08 heures 30 minutes, afin qu’il rapporte la preuve de ses allégations", a annoncé l'ex-agent de la Section de recherches de la gendarmerie.



Le 18 janvier dernier, il déclarait avoir lu avec surprise quelques extraits du nouveau livre de Cheikh Yerim Seck, dans lequel le journaliste l' "accuse de faits graves". En effet, dans son ouvrage, Yérim Seck déclarait, entre autres, que M. Touré, alors agent de la Section de Recherches, avait été incriminé pour avoir scanné et envoyé à Ousmane Sonko, via Whatsapp, une copie de la plainte de Adji Sarr.





"Ces déclarations sont inexactes, scandaleuses et témoignent d'une étroitesse d'esprit de la part de quelqu'un qui bénéficie malheureusement d'une grande audience", disait-il.























































































































IGFM