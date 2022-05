Yeumbeul: Un couple dealer cachait de la drogue sous leurs matelas

Liés par l'amour, le jeune homme aux initiales M.M.G et sa concubine W.S, partageaient le même sort . En effet, cet indélicat couple s'activait dans le trafic de chanvre indien à Yeumbeul Nord.



Les éléments du commissariat de Yeumbeul-Comico ayant reçu l'information de la vente de drogue par le couple ont effectué une descente inopinée à leur domicile situé au marché Fatou Doumbia.



La perquisition minutieuse effectuée sur place, s'est soldée par la découverte de 10 cornets de chanvre indien et du produit prohibé en vrac. En effet, le couple avait dissimulé la drogue sous leurs matelas d'après des sources de Seneweb proches du parquet.



Interpellés par les hommes du commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, le dealer et sa concubine ont été embarqués puis placés en garde à vue.



Mais il ressort de l'enquête que la jeune dame vendait parfois de la drogue pour le compte de son concubin M.M.G.





Poursuivi respectivement pour trafic de chanvre indien et complicité, le couple dealer a été présenté hier mardi au procureur de la république près du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye .